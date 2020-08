Firenze – Da domani martedì a venerdi 4 settembre si corre la Settimana internazionale Coppi e Bartali. Domani a Gatteo due semigare : al mattino in linea al pomeriggio a cronometro. Tutte le tappe in Romagna. Si concluderà a Forlì. Tra le 29 squadre al via anche il Team Vini Zebù di San Baronto (Pistoia) con il capitano Visconti e Fortunato, Garosio, Marengo, Spreafic, Wackermann. Direttore sportivo Luca Scinto.

A CALENZANO CAMPIONATI ESORDIENTI

Domenica prossima a Calenzano campionato toscano esordienti di prima e seconda categoria. A Calenzano sempre domenica una gara anche per gli allievi. Sarà la rivincita alla bella corsa disputata a Stabbia e vinta in volata su nove compagni di fuga da Alessandro Failli (nipote di Francesco ex professionista).

Con il vincitore sul podio Matteo Belluomini (Iperfinish Stabbia) e terzo Leonardo Ciancagli (Pedale Toscano Ponticino Arezzo). Il campionato toscano allievi è in programma domenica 13 settembre a Monsummano Terme su un percorso in pratica che si snoda su due circuiti. Chilometri 85; partenza ore 9,45.

A MARCIANA : DUE PROVINCE

Giornata piena per il ciclismo sabato a Marciana di Cascina con il Giro delle Due Province. In mattinata aprirà la serie delle gare la prova degli esordienti, poi quella degli allievi ed infine nel pomeriggio quella più attesa con gli èlite e under 23.

QUASI 200 JUNIORES

AI CAMPIONATI ITALIANI

E’ stato presentato il campionato italiano in linea per juniores che avrà luogo sabato prossimo a Montegrotto Terme (Padova). Un percorso di 135 chilometri veloce, nervoso con la salita di Turri il tratto più impegnativo. Quasi 200 i partecipanti.