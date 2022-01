Sesto Fiorentino – Un cartello è stato fatto ritrovare stamattina sul monumento al Partigiano in piazza De Amicis a Sesto Fiorentino, con delle frasi inequivocabili che tracciano un parallelo fra le norme anti covid e quelle del regime fascista. Il cartello è stato tolto in mattinata dagli agenti della polizia municipale, a seguito di alcune segnalazioni. Sulla questione, il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi interviene con un posto sulla sua pagina Facebook, dove esprime ” “l’amarezza, lo sconforto e la rabbia nel leggere certi idioti vaneggiamenti nel Giorno della Memoria”.

“Come si può solo lontanamente pensare ad un parallelo tra le leggi razziali e le attuali norme per fronteggiare la pandemia e cercare di salvare vite umane? – prosegue il sindaco – La memoria della Shoah e della persecuzione contro ebrei, rom, omosessuali, prigionieri politici non deve essere abbandonata e non può essere travisata. Questo brutto episodio – conclude – sarà uno stimolo in più per continuare nel nostro lavoro di promozione della memoria”.