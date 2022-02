Scandicci – Un migliaio, forse più, di persone sono scese in piazza, a Scandicci, ieri sera, dando seguito all’iniziativa della Regione Toscana per manifestare il loro no all’entrata delle truppe russe in Ucraina. All’iniziativa buona parte dei sindaci del territorio fiorentino. Il presidio, da titolo “Uniti per la pace”, è stato indetto da Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, Anci Toscana, Comuni.

Anche a Sesto Fiorentino, presidio con piazza stracolma, presente il sindaco LorenzoFalchi (un assessore in rappresentanza della giunta era a Scandicci).