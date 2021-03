Firenze – È partita ieri, domenica 21 marzo, la XVII Settimana d’azione contro il razzismo, appuntamento annuale di confronto e dibattito che quest’anno vedrà per la prima volta partecipare il progetto AMIR – Accoglienza, musei, inclusione, relazione di cui Comune di Firenze e MUS.E fanno parte insieme a Comune di Fiesole, Istituto degli Innocenti, Fondazione Primo Conti, coordinati da Stazione Utopia, con il sostegno della Fondazione CR Firenze.

Un ricco programma quello della Settimana d’azione contro il razzismo, interamente gratuito e composto da attività in streaming, visite in presenza, podcast e materiali online a disposizione di insegnanti e visitatori museali.

MUS.E offrirà il suo contributo proponendo due lezioni in streaming destinate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo livello.

Il primo doppio appuntamento – fissato per martedì 23 marzo alle 10:30 e alle 11:30, si intitola “Viaggiando per il Mondo” ed è una full immersion che partirà dalle straordinarie mappe della Sala delle carte geografiche di Palazzo Vecchio per poi approdare in mondi vicini e lontani, in compagnia di chi è nato e vissuto in questi luoghi. Un viaggio virtuale nella storia e nella geografia che aiuta a riflettere sui concetti di identità e di alterità.

Mercoledì 24 marzo, sempre alle 10:30 e alle 11:30, appuntamento con “Opere aperte”, una selezione di opere del Museo Novecento saranno il punto di partenza per leggere connessioni con temi, vicende e protagonisti di culture extraeuropee, grazie allo sguardo e al sapere di chi vi appartiene. Un’esperienza di avvicinamento a grandi capolavori del XX secolo per scoprire come le opere d’arte siano – sempre – aperte all’incontro con chi le osserva.