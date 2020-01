Pistoia – Un gol per parte nella super sfida tra Pistoiese e Carrarese. Un risultato accettabile alla fine di una partita nervosa, combattuta, interessante. Ma tanta tensione portava tanti errori di esecuzione e tanti ammoniti. Per quanto riguarda i gol ha fatto tutto la Carrarese. Prima è andata in vantaggio con Infantino al 38’ poi una sua autorete al 47’ opera di Tedeschi (di testa metteva la palla nella propria rete) dava la palla del pari ai padroni di casa.

La Carrarese ha cercato con grande impegno il successo che l’avrebbe portata al secondo posto in classifica, ma quella autorete è stata fatale. Nelle due partite precedenti aveva fatto fuori prima il Siena poi il Pontedera. Stasera lo stop un po’ amaro per gli apuani.

In compenso il suo bomber Savoriano Infantino ha realizzato il 15° gol personale e guida saldamente la classifica dei marcatori.

La Pistoiese è uscita con tutti gli onori. Si è battuta alla grande tenendo testa al più quotato avversario. Non si è mai arresa ed ha avuto le sue occasioni (vedi Gori) per segnare. Ha migliorato il suo eccezionale record dei pareggi che sono ben 15 su 22 partite.

PISTOIESE-CARRARESE 1-1

MARCATORI : al 38’ Infantino (C.) al 47’ autorete di Tedeschi (C.)

PISTOIESE : Pisseri; Dametto, Camilleri, Capellini, Ferrarini, Vitiello, Bordin (dall’82 Bortoletti), Mazzarini (47’Favali), Moracchioli (dal 66’ Tempesti), Valiani (dal 73’Terigi), Gucci. All. Pancaro.

CARRARESE : Pulidori; Ciancio, Tedeschi, Murolo, Mignarelli, Damiani, Cardoselli (dal 67’ Pasciuti), Valente, Foresta, Calderini (dall’83’ Maccarone), Infantino. All. Baldini.

ARBITRO : Nicola Donda di Gradisca.

———————————–

PRO PATRIA-JUVENTUS 3-2

Nell’altro anticipo è tornata alla vittoria la Pro Patria che a conclusione di una partita abbastanza equilibrata ha battuto la Juventus per 3 a 2. I gol. Per i padroni di casa all’!1’ kolay, al 51’colombo,al 71’Palesi; per la Juventus al 21’Muratori, al 67’Marchi.

__________________________________________________

DOMANI PONTEDERA A NOVARA

LE ALTRE TRE TOSCANE IN CASA

FIRENZE – Domani domenica le altre partite della quarta giornata dl ritorno. Delle quattro squadre toscane solo il Pontedera in trasferta ospite del Novara. Uno scontro di vertice (Pontedera secondo;Novara sesto). Una trasferta molto insidiosa per i toscani perchè il Novara è squadra esperta e tosta. Quindi il Pontedera deve prepararsi a “soffrire” per superare l’ostacolo.

Pronostico favorevole per altre toscane : la Robur Siena riceve il neo promosso Lecco; l’Arezzo la Pergolettese, altra neo promossa, anche la Pianese sarà in casa (gioca sul campo di Grosseto), ma avrà più problemi perchè Albinoleffe non è avversario davvero facile. E perché ha due giocatori – Catanesi e Gagliardi – squalificati.

___________________________________________

QUARTA GIORBATA DI RITORNO

RISULTATI : Pistoiese-Carrarese 1-1; Pro Patria-Juventus 3-2.

DOMANI DOMENICA : Pianese-Albinoleffe, ore 17,30 arbitro Mario

Sala di Palermo; Giana-Gozzano ore 17,30 arbitro Emanuele Frascaro di Firenze; Robur Siena-Lecco ore 15 arbitro Mario D’Ascanio di Ancona; Pro Vercelli-Monza ore 15, arbitro Alberto Santoro di Messina; Alessandria- Olbia ore 15 arbitro FedericoLongo di Paola; Arezzo-Pergolettese ore 15 arbitro Luca Zucchetti di Foligno; Novara-Pontedera pre 15 arbitro Gabriele Miele di Nola; Como-Renate ore 17,30 arbitro Marco Ricci di Firenze.

——————————-

CLASSIFICA

Monza p. 53; Pontedera p. 40; Renate p.39; Carrarese p.39; Robur Siena p. 35; Novara p. 33; Albinoleffe p. 32; Alessandria p. 32; Pro Patria p. 30; Pistoiese p.29; Juventus p. 28; Como p. 28; Arezzo p. 28; Pro Vercelli p. 25; Lecco p. 24; Pianese p. 21; Pergolettese p.20; Gozzano p. 19; Giana Erminio p. 14; Olbia p. 14.

———————————

QUINTA GIORNATA DI RITORNO

DOMENICA 2 FEBBRAIO – Albinoleffe-Arezzo; Carrarese-GIana Erminio; Pontedera-Juventus; Monza-Lecco; Pergolettese-Novara; Alessandria-Pianese; Como-Pistoiese; Gozzano-Pro Vercelli; Olbia-Renate; Pro Patria-Robur Siena.

———————————-