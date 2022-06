Firenze – Lo sfratto è avvenuto stamani, ma il presidio di difesa è in corso. Per lo più donne e bambini, qualche ragazzo, la polizia che controlla la situazione. Il Movimento di lotta per la Casa, il consigliere comunale Dmitrij Palagi e lei, al centro di tutto. La madre. Madre di 5 figli, nonna di un bimbo di 2. Al centro della solidarietà e della compassione popolare che alberga laggiù, in via Canova, nelle case popolari.

Nezha ha 48 anni, 5 figli che vanno dai 25 ai 7 anni, più una nipotina di 2. Prima del 2019, tutto sembrava sereno. Poi il divorzio da un marito violento, il lavoro a tratti, 8nfine il Covid che spazza via tutto. Lavoro, vita normale. Le altre donne ascoltano, annuiscono. In particolare una donna magra, italiana, che stamattina per prima ha prestato aiuto alla madre.

Nel tracollo, un breve periodo di lavoro. Trattativa con casa spa, Neza riesce a pagare due tranches del pattuito. 300 euro, yolte ai figli, a se stessa. Poi di nuovo senza lavoro, il debito si accumula, le rate saltano. L’assistente sociale che la segue dice che l’aiutera.

Stamattina Neza è finalmente di nuovo al lavoro. Ma verso le 11 sua figlia, 20 anni, che era a casa sola, i fratellini erano a scuola, la chiama. “mamma c’è la polizia”. “Perché?”. “Dobbiamo andare via”. La madre vola a casa, dai suoi figli. Trova le forze dell’ordine, la casa chiusa. Scende la figlia, Neza vuole salire ma niente da fare. I bambini sono a scuola. La porta in quattro e quattr’otto viene blindata. La madre sviene. Arriva l’ambulanza ma lei non vuole andarsene. I suoi figli stanno per tornare.

Veerso le 12, l’assistente sociale risponde al telefono. Entro le 14, dice, tutti devono essere sistemati. Famiglia sembrata. La madre con un figlio all’albergo Popolare. Gli altri, tutti in strutture diverse.

Scatta la solidarietà della gente. La prima donna ha parlato, arrivano le vicine con i bambini. Poi gli uomini. Poi il Movimento. Poi un giornalista. Poi il consigliere. E poi tanti altri. Il presidio è in corso.