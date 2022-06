Firenze – Sulla questione di Nezha, la donna di origine marocchina che è stata sfrattata con tutta la famiglia ieri (sfratto preannunciato da tempo) e che ha sollevato un moto di solidarietà soprattutto femminile nei blocchi vicini al suo, da Palazzo Vecchio fanno sapere che, “all’esito di un percorso durato anni per morosità e per reiterate e gravi violazioni al regolamento, che hanno avuto ricadute anche sulla vita all’interno del fabbricato e portato a numerose segnalazioni, è stato eseguito il provvedimento convalidato di sfratto. Il caso è all’attenzione di diverse istituzioni. Il Comune in particolare ha offerto e sta offrendo soluzioni di accoglienza alla famiglia, che non è lasciata sola”.

“Il rispetto delle regole all’interno degli alloggi Erp è essenziale per la civile convivenza – ha detto l’assessora alla casa Benedetta Albanese – il superamento dei limiti richiede delle risposte, che devono essere date di pari passo con la necessaria e sempre alta attenzione a tutte le fragilità”.

Il percorso che ha portato allo sfratto attuale, parte da lontanto. Infatti, fra i vicini di casa dello stesso stabile, nessuno dei quali ha solidarizzato, qualcuno lamenta rumori forti e musica alta nelle ore notturne, fino a violenti diverbi e altre attività irregolari di vario genere, tant’è vero che ci sono svariate segnalazioni in merito. Qualcuno parla di “un fascicolo alto così” agli uffici competenti.

“Non importa tutto ciò – dice una donna presente sin dalla sera di ieri – nel senso che se ci sono responsabilità emergeranno. La cosa importante è che in questo momento si tratta di un caso umano, una madre cui non è stato consentito neppure di salire a riprendere qualche cosa per lei e i suoi figli”.

“La cosa che mi fa impazzire – dice un’altra donna mentre stringe suo figlio piccolo – è che penso che se per qualche motivo la mia famiglia si trovasse in difficoltà, potrei trovarmi un giorno con la porta chiusa e i miei figli dispersi. Oggi a me, domani a te”.

Intanto prosegue il lavoro del Comune, che sta offrendo una soluzione che possa salvaguardare i bambini e aiutare la madre a rientrare in un circuito in cui riprendere una normalità perduta da tempo.

Da parte del Movimento di Lotta per la Casa, al presidio, l’obiettivo è mantenere l’alloggio alla famiglia, senza smembrare il nucleo.