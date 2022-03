Firenze – Torneranno a dormire all’addiaccio, molti degli occupanti che nei giorni scorsi erano entrati nello stabile di via de Massoni 10, sulle colline fiorentine, sgomberati stamattina verso le 8 dalla polizia. Nessuna resistenza, molta rassegnazione. Il vero problema è la macanza assoluta di possibilità per queste persone, circa una ventina, un gruppo multietnico in cui è cresciuto il numero degli italiani, molti con lavoretti di vario genere, qualcuno, soprattutto le famiglie sgomberate da via degli Incontri (è il quarto sgombero che subiscono, tre in un solo mese) veri e propri working poors.

Dalle voci raccolte, sembrerebbe che la motivazione dello sgombero di stamani sia dovuto all’utilizzo della struttura, un ex convento di prorietà delle Suore Stimmatine, già utilizzato come Cas e vuoto da due anni, per i profughi ucraini. Tuttavia, secondo le testimonianze di alcuni presenti allo sgombero, sono state smontate le finestre, murati gli accessi e portati via i sanitari dai bagni.