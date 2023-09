Impruneta – Una struttura di oltre 14mila metri quadri, abbandonata almeno dal 2017, dove una volta aveva trovato posto il centro di riabilitazione del Don Gnocchi (fino al 2016) è stata sgomberata stamattina intorno alle 8, su ordine della Prefettura, dai Carabinieri del Comando di Scandicci e dalla Questura di Firenze. All’interno, gli occupanti abusivi, una famiglia etiope costituita da babbo, mamma e bimba di tre mesi, alcuni nordaricani e un italiano. In tutto, nove persone, come precisa una nota del Comune di Impruneta che con il suo ncleo di ssistenti sociali sta analizzando la situaizone della bambin, che risulterebbe residente a Prato. Si tratta, come precisa lo stesso ministro dell’interno Piantedosi che segue con particolre attenzione le situazioni degli sgomberi, del quarto sgombero sul territoio fiorentino in poco più di un mese, secondo la linea richiesta e sostenuta dallo stesso ministro che ha indicato lle prefetture la stretta sule occupazioni abusive, accusate di ledere il diritto di proprietà e di ingenerare situazioni di insicurezza nella comunità, oltre a segnalare l’affacciarsi di nuclei di criminalità organizzata. Inoltre, le occupazioni abusive sarebbero di ostacolo alla valorizzazione del patrimonio pubblico e privato.

Gli oltre 14mila metri quadri della struttura della vecchia Villa Larderel dove si trovava il Don Gnocchi, giacevano dunque da anni in condizioni di abbandono, indifferentmente dalla proprietà che se ne saebbe dovuta occupare, ovvero dapprima la §Regione Toscana, che nel 2017 conferì l’intera area sad Invimit, la società di partecipazione pubblica nata con la finalità di riqualificare e valorizzare il ptrimonio pubblico dismesso. La struttura era stata nel passato al centro di un vivace dibattito che aveva coinvolto il Chianti, al fine di ridestinarla a funzioni di tipo culturale, scolastico, di servizio al territorio.

“Si tratta di un atto dovuto che ci obbliga a guardare oltre, la situazione era complessa e complicata e rischiava di trasformarsi in qualcosa di ancora più preoccupante si legge nella nota diffusa dal sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini – Adesso insieme alla proprietà, apriremo un dialogo che guarda al futuro, nella prospettiva di restituire questa area meravigliosa, a tutta la comunità. Non chiudiamo porte a nessun tipo di destinazione, lo strumento urbanistico ci permette un ventaglio molto ampio di soluzioni”.

Foto: il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini