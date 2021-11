Firenze – Sgombero in corso in via Caccini a Firenze, dove un gruppo di persone che poche settimane fa erano state sgomberate dalla struttura dell’Inail di via degli Incontri, avevano trovato rifugio. Si tratta di nuclei famigliari, con alcune persone affette da problemi di salute, che pur lavorando, non possono permettersi di entrare nel mercato degli affitti fiorentino. Lo sgombero sta avvenendo pacificamente. Ad ora, non ci sarebbero, a quanto comunicato dagli occupanti sulla via del rilascio dell’immobile, ipotesi di alternative abitative da parte delle istituzioni. La nuova occupazione era stata portata avanti dagli ex occupanti di via degli Incontri con la solidarietà del Movimento di Lotta per la Casa.