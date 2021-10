Firenze – Le forze dell’ordine stanno sgomberando un immobile posto in via degli Incontri, oggetto di un’occupazione di circa due anni. Uno sgombero destinato a sollevare scalpore, dal momento che la struttura era stata oggetto di un progetto presentato dal gruppo di Rifondazione alla Regione, per trasformarla in una struttura sanitaria di accoglienza per i famigliari e i pazienti dell’unità per le cure dpinali a poca distanza, nel complesso di Careggi. Progetto che si era arenato ma che non aveva mai ricevuto stop decisivi. Due anni fa, la struttura era stata al centro di un’occupazione da parte di alcune famiglie di working poors, che avevano recuperato l’agibilità dell’immobile. La struttura, di proprietà dell’Inail, sembra sua stata oggetto di vendita ad una società immobiliare che potrebbe trasformarla in residenze.