Firenze – Quarto sgombero in un mese, stamattina 26 novembre è la volta di tre famiglie con un minore, che avevano trovato rifugio in via dell’Osservatorio, in una struttura abbandonata. Le forze dell’ordine sono in azione, ma la situazione sembra al momento tranquilla. Sul posto anche i servizi sociali del Comune di Firenze.

notizia in aggiornamento