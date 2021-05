Firenze – Si ridimensiona il numero delle persone che stamattina sono state sgomberate dalle forze dell’ordine da uno stabile in via Baracca dove avevano trovato rifugio. Si tratterebbe di una cinquantina di persone, senza minori, per la maggior parte di orgine somala, richiedenti o con asilo politico. Una pagina ancora confusa, quella dei cittadini somali che da svariati anni sono giunti a Firenze in cerca di asilo politico secondo la normativa internazionale e che in parte sono ancora in situazioni precarie. Sul posto anche i servizi sociali del Comune. Dalla questura fanno sapere che le operazioni si sono concluse senza particolari criticità e che le persone all’interno sono una quarantina. Ad ora, se ne stanno seduti fuori dall’immobile, via via entrando, sotto il controllo degli agenti, per prendere le proprie cose. Alcuni di loro, che si trovavano al lavoro, stanno rientrando.

notizia in aggiornamento