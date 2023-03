Firenze – Sono dieci le persone accolte dal Comune in alcune strutture cittadine: si tratta di persone fragili, due delle quali con problemi sanitari. Tra di loro anche dei minori. Questo il bilancio dello sgombero dell’edificio in via delle Porte Nuove, che sta per concludersi senza l’uso della forza, occupato abusivamente da circa venti persone.

L’operazione, iniziata questa mattina, ha visto l’intervento delle forze dell’ordine, della Polizia Municipale e dei Servizi sociali del Comune. Presenti anche gli operatori che gestiscono le strutture dove sono state accolte le persone sgomberate dall’immobile.

“Ringrazio la Direzione Servizi sociali del Comune – ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro -, che con gli assistenti sociali sono intervenuti in via Porte Nuove, trattando le varie situazioni personali per garantire l’accoglienza ai soggetti fragili e con problemi di tipo sanitario”. “Grazie anche alle forze dell’ordine e alla Polizia municipale – ha continuato Funaro – per il servizio che hanno svolto e per aver condotto questa operazione con grande professionalità. Vorrei ringraziare per la collaborazione anche le cooperative sociali coinvolte nell’accoglienza. Ancora una volta tutti i soggetti coinvolti hanno dimostrato grande impegno nell’intervento e le operazioni di sgombero sono avvenute all’insegna della collaborazione istituzionale”.