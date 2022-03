Firenze – E’ stato eseguito stamani lo sgombero dell’area di Covercianino, in via della Torre a Firenze, occupata abusivamente dal 2006. L’area verrà restituita alla piena disponibilità dell’Agenzia del Demanio per un intervento di rifunzionalizzazione e destinazione a pubblica utilità. Lo sgombero, la cui esecuzione è stata condivisa in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è anche il risultato degli incontri svolti nel Quartiere 2, nell’ambito dei tavoli di legalità e dei tavoli di osservazione, dove il Comune di Firenze aveva portato all’attenzione del Prefetto le problematiche di ordine e sicurezza pubblica derivanti dall’arbitraria occupazione della zona. L’intervento è stato effettuato dalle Forze di Polizia con il coordinamento del Questore.