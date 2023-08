Firenze – Iniziate le operazioni di sgombero stamane all’alba allo studentato occupato di via Ponte di Mezzo a Firenze. Ennesimo sgombero che lascia irrisolto il problema delle residenze universitarie mancanti per la fascia medio bassa degli studenti che si recano a Firenze per motivi di studio. La palazzina occupata è della Asl Toscana Centro. Al momento dell’ingresso, sembra che al’interno ci fossero otto persone. Alcuni studenti sono sul tetto, mentre altri hanno organizzato una manifestazione in strada.

Costruita e mai utlizzata, era rimasta vuota per anni, fino a quando, nel 2016, un gruppo di 30 studenti rimasti senza alloggio a causa del nuovo calcolo dell’Isee, la occuparono. La questione delle residenze unversitarie per le fasce sociali meno abbienti (ricordiamo che ormai uno stipendio medio non riesce a fronteggiare le esigenze di una famiglia che voglia mantenere un figlio agli studi in un’altra città, in particolare a Firenze, dove a fronte di studentati privati dai costi insostenibili mancano posti letto di tipo pubblico per assicurare il diritto allo studio) sta corrodendo il diritto allo studio, provocando un vero e proprio allontanamento involontario dall’istruzione universitaria degli studenti più fragili economicamente. Una sorta di discrimine per censo che, come illustrato da vari esperti, rischia di bloccare completamente un ascensore sociale ormai compromesso pesantemente da svariati decenni. “Crediamo che l’istruzione debba essre un diritto di tutti e non solo di chi se la può permettere”, scrivono gli studenti in un post sulla pagina Facebook dell’autogestione PDM. Del resto,lo sgombero di stamane ha colto di sorpresa anche molti abitanti del quartiere. Le operazioni di sgombero stanno procedendo in modo relativamente tranquillo.

Intanto, dalla Procura distrettuale di Firenze giunge il seguente comunicato.

“La Direzione Distrettuale Antimafia ha delegato gli appartenenti alla Digos della Questura di Firenze all’esecuzione del sequestro preventivo dell’immobile di via Ponte di Mezzo, snc, int. n. 27, occupato abusivamente da antagonisti appartenenti al Collettivo Studentesco Universitario, nel corso dei primi mesi del 2016. L’immobile è di proprietà dell’AUSL Toscana Centro ed è destinato alla realizzazione del “Progetto Abitare Supportato: descrizione e proposta per gli immobili situati in via Ponte di Mezzo a Firenze. Housing e co–housing 2.0 per persone con bisogni complessi di salute mentale“. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze il 29 giugno 2023, su richiesta di questa DDA. Lo sgombero è in corso.

L’iniziativa si colloca nel quadro di una più ampia azione concertata con l’Autorità di Pubblica Sicurezza di Firenze, al fine di coniugare le esigenze investigative e quelle di ordine pubblico, e che ha visto l’esecuzione di plurimi decreti di sequestro preventivo, in un breve volgere di tempo, nel capoluogo toscano, aventi a oggetto edifici abusivamente occupati per abitarvi, e, segnatamente, il:

19 febbraio scorso dell’hotel Eur, in via Pistoiese;

17 e il 18 giugno scorso dell’edificio privato Hotel Astor, sito in via Maragliano, n. 101;

13 luglio scorso di villa Pepi, ubicata in viale Pieraccini, n. 30;

26 luglio scorso del mobilificio Becagli, ubicato in via Fanfani, n. 81;

8 agosto scorso dell’immobile, ubicato via Ponte di Mezzo, n. 32.”. La nota è sottoscritta dal Procuratore Distrettuale Luca Tescaroli.

La storia dell’immobile è complessa. Infatti, nel 2015 fu oggetto di un primo sgombero, in cui vennero allontante persone in emergenza abitativa. In quel caso, l’Asl, proprietaria dell’immobile, chiese anche dei danni, esattamente per 60mila euro agli occupanti, 10mila per danni materiali e 50mila per danni d’immagine, che il giudice non accordò. La richiesta di sgombero venne motivata per la presenza del progetto richiamato nello sgombero odierno, progetto che d’altro canto aveva sollevato un forte dibattito politico in quanto la struttura mancava di alcuni presupposti strutturali per assicurarne la funzionalità e la sicurezza al fine del suo utilizzo come punto di housing e co-housing per persone con bisogni complessi di salute mentale. Non solo. Le opposizioni richiamavano l’attenzione anche sulle modalità di acquisto dello stesso. Il progetto rimase in stand-by anche quando, nel 2016, avvenne la nuova occupazione da parte degli studenti.

notizia in aggiornamento

Foto: Luca Grillandini