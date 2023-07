Firenze – Operazione di sgombero in corso a Villa Pepi, dove si trovano famiglie di varia provenienza etnica e molti single. Le operazioni stanno svolgendosi in tranquillità, alla presenza del servizio sociale del Comune.

Nella struttura avrebbero alloggiato 11 nuclei famigliari, con molti minori, di cui uno nato 15 giorni fa. Le operazioni si sono svolte senza particolari tensioni. Al momento dell’accesso delle forze dell’ordine, nello stabile di trovavano una cinquantina di persone

Sulla questione occupazioni abusive e sgomberi, interviene con una nota il Ministero degli Interni: “La liberazione di un altro immobile di grandi dimensioni a Firenze da parte delle Forze di polizia, con la collaborazione del Comune che sta garantendo adeguata tutela a chi ne ha diritto, è un’ulteriore iniziativa che si colloca in quella strategia di intervento che, in sinergia con il welfare territoriale, si sta portando avanti per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive” ha dichiarato dagli Stati Uniti il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, commentando la notizia della liberazione di “Villa Pepi”, stabile di proprietà dell’azienda ospedaliera universitaria di Careggi, dove erano presenti un centinaio di persone.

“Azioni incisive che, nel rispetto delle fragilità sociali, proseguono su tutto il territorio nazionale per il ripristino della legalità e delle condizioni di sicurezza. Gli sgomberi degli edifici, come degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica, rappresentano una priorità per il Governo e sono un presupposto indispensabile di rigenerazione urbana nelle aree degradate e per intervenire su fenomeni di marginalità sociale”, ha concluso il titolare del Viminale.

Dal Comune di Firenze, l’assessore al welfare Sara Funaro: “Ringrazio la Direzione Servizi sociali del Comune – ha detto – la cooperativa sociale ‘Il Girasole’ e la Caritas, che insieme ai nostri assistenti sociali sono intervenuti a Villa Pepi, trattando con grande competenza le varie situazioni personali, garantendo l’accoglienza temporanea a minori, nuclei familiari e soggetti con problemi sanitari”.

“Grazie a Prefettura, Questura, Guardia di finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia municipale, Protezione civile e personale del 118 – ha continuato Funaro – per il servizio che hanno svolto e per aver condotto questa operazione con grande professionalità. Tutti i soggetti coinvolti hanno dimostrato grande impegno nell’intervento e anche questa volta le operazioni di sgombero sono avvenute all’insegna della collaborazione istituzionale”.