AREZZO – Lunedì 27 gennaio 2020, alle ore 18, appuntamento nella sala soci del Centro*Arezzo Coop.fi di viale Amendola, ad Arezzo, per ricordare la Giornata della Memoria 2020.

“Shoah. Storie da raccontare per non dimenticare” è una iniziativa a ingresso libero per riflettere su una delle più grandi tragedie del Novecento, il genocidio degli ebrei.

Interverranno Tiziana Nocentini, direttrice dell’IsaRec, e Camillo Brezzi, direttore scientifico dell’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano e presidente dell’IsaRec.

Il coro VisCantus diretto da Silvia Vajente proporrà invece alcuni brani polifonici sul tema.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare la toccante opera “La Shoah” del pittore Cesare Dragoni, che rimarrà esposta per alcuni giorni nella galleria commerciale di viale Amendola.

Condurrà il pomeriggio il giornalista culturale Marco Botti.