Firenze – Allora, ci siamo: dal 4 dicembre sarà sdoganato a Firenze l’obbligo delle mascherine anche all’aperto. Non dappertutto però: in zone circoscritte, per tempi circoscritti. A dirlo, con l’avvertenza che il lavoro per arrivare alla delibera è ancora in corso, è il sindaco di Firenze Dario Nardella che annuncia, a margine di un incontro con la stampa a Palazzo Medici Riccardi, un prossimo appuntamento con il prefetto e il questore il 1 dicembre, durante il quale “vareremo l’ordinanza, di cui non possiamo entrare ancora nei dettagli”. Ricordiamo che l’ordinanza dovrebbe investire il centro storico, e l’operazione si chiamerà “Acquisti sicuri” in quanto verrà presa per scongiurare il pericolo, o limitarlo, di diffusione nella ressa dello shopping natalizio.

Se la finalità è quella di riuscire a sbarrare la strada al virus (tanto più sotto l’effetto della nuova mutazione sudafricana, di cui ancora non è chiara la pericolosità sia di contagio che di sintomi), la misura servirà anche a t”ranquillizzare i commercianti e i cittadini sul fatto che possono vivere serenamente il Natale con le tradizionali attività che si svolgono nei luoghi pubblici”.