Altopascio – E’ morto stamattina, al Centro grandi ustioni di Pisa, l’uomo di 41 anni che ieri, dopo aver ricevuto la notifica di sfratto da parte dell’ufficiale giudiziario, si è dato fuoco. L’uomo ha lottato fra la vita e la morte fino a stamattina, ma purtroppo le gravissime ed estese ustioni non gli hanno lasciato scampo. La tragedia si è consumata ieri in un appartamento di via Torino ad Atopascio, dove l’uomo risiedeva. Sono stati i vicini di casa a spegnere le fiamme e a dare l’allarme al 118. Purtroppo le lesioni riportate a causa del fuoco sono state fatali.