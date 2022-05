Firenze – Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi, avvocato ed ex parlamentare, si è spento a Milano, alla vigilia del suo 99esimo compleanno, che sarebbe avvenuto ad agosto. Smuraglia era nato ad Ancona nel 1923 e aveva partecipato alla Resistenza. Partigiano, poi avvocato e docente, Smuraglia è stato eletto senatore per tre volte e poi presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia dal 2011 fino al 2017 quando si è dimesso ed è stato poi eletto presidente emerito dell’Associazione. Aveva fatto parte del Csm dal febbraio 1986 al luglio 1990. “Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro presidente emerito Carlo Smuraglia. Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l’appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia”, si legge sulla pagina Facebook della segreteria nazionale dell’Anpi.

Cordoglio da Firenze, dove il sindaco Nardella ha rilasciato una nota: “Ci ha lasciato un testimone, un combattente, un uomo delle istituzioni. Perdiamo un protagonista importante della storia del nostro Paese”.

“Il suo esempio – continua il sindaco – ci ricorda quanto la memoria sia fondamento cruciale per il futuro e che tramandarla alle nuove generazioni non deve essere un esercizio scolastico svogliato ma testimonianza viva e vera. Alla famiglia giungano le condoglianze dell’amministrazione e della città di Firenze”.

“Con la scomparsa di Carlo Smuraglia ci lascia un pezzo importante della storia repubblicana – commenta il presidente del consiglio comunale di Firenze Luca Milani – Partigiano, politico e uomo delle istituzioni. L’esempio rappresentato dalla sua vita, però, non scompare con lui. Sarà dovere di tutte le forze democratiche del nostro Paese ricordarlo, e continuare a coltivare la memoria di ciò che nazismo e fascismo rappresentarono nel ventesimo secolo. Alla famiglia giungano le condoglianze di tutta l’assemblea cittadina di Firenze”