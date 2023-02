Empoli – Un camion dei rifiuti, vuoto, si è ribaltato nell’empolese, sulla Fi-Pi-Li, in direzione Firenze, bloccando la strada ad alto scorrimento di traffico. Non si segnalano feriti. Il sinistro è avvenuto alle 5,30, ma l’arteria è ancora bloccata. Il tratto chiuso è fra Empoli Est e Ginestra Fiorentina, mentre la coda tra San Miniato e Empoli est ha toccato gli 8 chilometri di lunghezza, come diffuso dalla polizia stradale. Le operazioni di rimozione sono piuttosto complesse, e le conseguenze si sono riversate anche sulla viabilità esterna alla Fi-Pi-Li, nei comuni di Empoli, Montelupo e Lastra a Signa.