Firenze – La siccità comincia a preoccupare anche in Toscana, dove si registra un livello medio di severità idrica, ma con tendenza al peggioramento. Per il momento situazioni gravissime non ci sono – dice l’ingegnere Massimo Lucchesi, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale – ma occorre tenere tutto sotto controllo perché le previsioni metereologiche per l’estate indicano precipitazioni sotto media e temperature sopra media”. Anche nella nostra regione infatti i livello delle piogge è stato ovunque inferiore alla media negli ultimi sei mesi, non riuscendo così a ricaricare le falde acquifere sotterranee, che a loro volta rimempiono i pozzi. Il fenomeno è allarmante in particolare sulla costa.

Sembra intanto reggere il sistema degli invasi regionali, che, come spiega Lucchesi considerando i dati dell’Osservatorio dell’Autorità di bacino, vedono il lago di Bilancino all’80-90% della capacità e carico, il che sigifica che almeno per il momento non ci dovrebbero essere criticità per il sistema idropotabile di Firenze. “Anche Montedoglio è molto carica e questo tranquillizza – continua Lucchesi – il sistema delle dighe del Serchio è sui 25 milioni di metri cubi ed è importante dal punto di vista dello stoccaggio ma occorre mantenere la portata dei fiumi”. In generale, “le portate in alveo dei fiumi sono ridotte e sono quelle tipiche che registriamo ad agosto”. Per domani è in programma un incontro sulla situazione al quale parteciperanno, tra gli altri, Regione Toscana, Anci, Upi, Anbi e l’Autorità di bacino. Preoccupazioni potrebbero sorgere in prospettiva per la costa toscana, in particolare nella zona del Grossetano e dell’Ombrone che hanno anche una maggiore componente agricola.