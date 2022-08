Prato – Presentata il 1 agosto, in Questura a Prato, la richiesta di una manifestazione di piazza per dire basta alle violenze che subisce la comunità cinese. Il presidio si terrà venerdì 5 agosto in piazza Duomo,salvo novità dell’ultim’ora, dalle 18.30 alle 20.30. Intanto il consigliere comunale di Prato Marco Wong che ha pariecipato domenica pomeriggio a un incontro insieme ai rappresentanti di una decina di associazione cinesi del territorio, ha ribadito che della manifestazione di piazza in quel tavolo di confronto non se n’è parlato. Anzi è stata confermata la volontà di collaborare con le Istituzioni locali attraverso le denunce di chi subisce rapine e intimidazioni seguendo così la linea suggerita dal Consolato. Domani pomeriggio il consigliere Wong parteciperà ad una riunione con l’assessore alla Immigrazione di Prato Simone Mangani, insieme ai rappresentanti delle varie associazioni e del Consolato. Voci di corridoio fanno sapere che l’incontro in via Roma è stato programmato “per capire”.