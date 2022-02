Firenze – Tre rapine violente in una settimana ai danni di 3 donne, due delle quali con lesioni facciali tali da dover ricorrere all’ospedale e, in un caso, a un ‘operazione chirurgica. Un incubo per Firenze, tanto che il sindaco, Dario Nardella, ha subito lanciato un piano urgente: dopo aver consultato il prefetto Valerio Valente e il questore Mario Auriemma, oltre a una telefonata allaministra Lamorgese, si prevedono più poliziotti, 60 nuove telecamere e una nuova stazione dei Carabinieri a Santa Maria Novella.

Nello specifico, il nuovo piano per la sicurezza prevede 80-100 agenti di polizia in più, una nuova stazione h24 dei Carabinieri a Santa Maria Novella, tre nuove unità cinofile della Polizia Municipale per contrastare lo spaccio di droga. Ma anche altre 60 telecamere grazie a un finanziamento di 350mila euro.

Non solo, il piano ha agganciato anche la questione “malamovida”, con un accordo con le associazioni di categoria del commercio attraverso un fondo del Comune per cofinanziare l’assunzione nuovi steward fuori dai locali nelle ore serali in tutti i quartieri della città e un Cosp per mettere a punto la strategia in vista della primavera-estate.