Sesto Fiorentino – Un intervento ispettivo congiunto è stato fatto presso tre “capannoni alveare” a conduzione cinese, siti in Sesto Fiorentino, in Via A. Avogadro, angolo E. Fermi. I “capannoni alveare” presentano sovente problematiche rilevanti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro soprattutto per la gestione degli ambienti comuni con possibili rischi interferenziali, in particolare il rischio incendio. Proprio un anno fa si erano verificati due episodi di incendio a carico di capannoni, con situazioni di pericolo per i lavoratori.

Hanno partecipato al sopralluogo odierno 18 tecnici del Dipartimento della Prevenzione dell’ASL Toscana Centro insieme all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con la compartecipazione di Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale; presenti anche tre mediatori linguistico- culturali.

All’interno dei 3 capannoni risultavano allocate complessivamente 25 ditte, per lo più a conduzione familiare, organizzate in box separati da strutture e reti metalliche.

Sono stati effettuati accertamenti su 12 ditte e riscontrate irregolarità, soprattutto per quanto attiene la prevenzione incendi per l’assenza di estintori o estintori scaduti; sono state inoltre riscontrate carenze per quanto riguarda le condizioni igieniche e di pulizia generali degli ambienti comuni (es. servizi igienici). Non sono state rilevate irregolarità in merito alla sicurezza delle macchine e degli impianti né sono stati trovati dormitori o refettori.