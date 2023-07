Firenze – A margine della presentazione della nuova tratta della tramvia, il sindaco Nardella si lascia strappare alcune riflessioni in tema di sicurezza. Partendo dalla questione della bimba scomparsa, “rispettiamo la riservatezza delle indagini. Possiamo dare tutto il supporto come servizi sociali. Per quanto riguarda la Foresteria Pertini, credo sia strumentale e sbagliato associare la natura di accoglienza della Foresteria Pertini alla questione sicurezza”.

Ed è proprio sulla questione sicurezza che il sindaco si leva alcuni sassolini. “Come ci dice la presidente di quartiere, le forze dell’ordine e l’assessora Funaro, la situazione è sotto controllo, la Foresteria Pertini da anni esiste in quel quartiere e svolge questo tipo di attività, cioè di accoglienza di persone che hanno difficoltà sociali. Credo che sia strumentale e sbagliato associare il lavoro di accoglienza di supporto sociale che svolge la struttura della Foresteria Pertini a problemi di sicurezza. Sono due cose completamente diverse. Noi sulla sicurezza diamo e daremo sempre più attenzione, ma allo stesso tempo non dobbiamo confondere con quello che è l’assistenza sociale che peraltro obbliga qualunque amministrazione comunale ogniqualvolta si fanno sgomberi, dove ci sono bambini e donne. Non si può attribuire problemi di sicurezza ad attività di supporto sociale a bambini e donne. Dopodiché, la questione della sicurezza, a Firenze come in altre grandi città italiane, esiste e ccome, ma è una cosa ben diversa dall’attività della palazzina Pertini. Il problema della sicurezza è un problema di legalità e, insisto, Firenze ha bisogno di almeno 200 agenti di forze dell’ordine che Roma deve mandare a questa città. Lo Stato non può abbandonare le città itaiane ai problemi di sicurezza. Lo Stato ha il dovere di supportare le amministrazioni locali con strumenti, risorse e soprattutto con uomini in divisa. Firenze e i fiorentini chiedono a questo governo e allo Stato italiano che Firenze sia aiutata e supportata. Chiediamo 200 uomini in più perché non dobbiamo solo garantire la sicurezza e l’incolumità dei nostri cittadini, 380mila residenti, ma anche di 14-15 milioni di turisti all’anno. E questo rappresenta un carico aggiuntivo per la nostra città che è sotto gli occhi di tutti”.