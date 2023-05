Firenze – Proseguono i controlli nei quartieri della città per garantire la sicurezza stradale. Nei primi giorni di maggio gli uomini della polizia municipale del reparto Rifredi hanno fatto 4 posti di controllo nel Q5 con posti di blocco fissi e con una pattuglia in borghese che girava nei pressi per segnalare i veicoli da fermare.

In totale sono stati controllati 80 veicoli: di questi ben 4 sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e sanzionati per 866 euro. Sono stati 6 invece i veicoli multati (173 euro) perché trovati senza revisione: uno di questi aveva saltato per due volte consecutive la visita tecnica e un altro invece era stato addirittura sospeso dalla circolazione per cui la sanzione è diventata di quasi 2mila euro con fermo del veicolo per 3 mesi.

Durante questi controlli è stato trovato un automobilista che era stato sanzionato un mese e mezzo fa per mancanza di copertura assicurativa e guida con patente sospesa: è stato fermato nuovamente in circolazione con lo stesso autoveicolo ancora sottoposto a sequestro e a fermo amministrativo per la guida con patente sospesa. Per lui – un fiorentino di 59 anni- sono scattate misure più severe: il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca, è stata elevata una multa di 1984 euro, oltre alla sanzione prevista per aver guidato un veicolo già sottoposto a fermo che sarà stabilita successivamente dalla Prefettura, e potrà arrivare a 7937 euro con ulteriore sanzione accessoria della revoca della patente. L’uomo è stato anche denunciato penalmente per la rimozione dei sigilli che erano stati apposti al suo veicolo. Durante questi controllo ben 6 gli automobilisti beccati senza cintura e sanzionati (con il decurtamento di 5 punti sulla patente) e 7 perché alla guida col cellulare che si sono presi una multa da 165 euro e il decurtamento di 5 punti dalla patente.

Non è mancato nemmeno chi ha tentato di eludere i controlli dandosi alla fuga. E’ quello che ha cercato di fare il conducente di un motociclo che all’alt della pattuglia ha fatto finta di fermarsi per poi accelerare e proseguire verso viale Redi senza fare i conti con la pattuglia con l’auto civetta che dopo pochi metri lo ha affiancato e fermato. Il conducente per non essersi fermato all’alt è stato sanzionato per 344 euro e visto che guidava con patente revocata sarà sottoposto a una sanzione fino a 5.100 euro e col fermo del motociclo per 3 mesi.