Siena – Si intitola “The Lake” e porta la firma del fotografo iraniano Masoud Mirzaei lo scatto vincitore assoluto dell’edizione 2021 del Creative Photo Awards, il concorso internazionale dedicato alla fotografia artistica e creativa del Siena Awards, festival internazionale delle arti visive.

La foto è stata scattata sul lago Urmia situato tra le province dell’Azerbaigian orientale e occidentale, il più grande del Medio Oriente e il sesto lago di acqua salata al mondo, ed è stata selezionata tra decine di migliaia di immagini inviate da fotografi di 137 Paesi. Il concorso Creative Photo Awards comprende 19 categorie aperte a fotografi contemporanei che, con un approccio innovativo rispetto alla fotografia tradizionale, sovvertono le aspettative dello spettatore. I primi scatti classificati per ogni categoria saranno esposti alla mostra “I Wonder if You Can” durante il Festival Siena Awards, in programma a Siena dal 23 ottobre al 5 dicembre.

Vincitori del Creative Photo Awards 2021

Primo posto nella categoria Food per il fotografo italiano Claudio Dell’Osa con “Fish”, immagine scattata a Ortona, in provincia di Chieti, dove oggetti di uso quotidiano e prodotti tipici di quella terra emergono da sfondi caravaggeschi, monocromatici e molto scuri, illuminati dai bagliori di una luce che diventa la protagonista assoluta dello scatto. Arriva, invece, da Montijo, in Portogallo, la foto intitolata “Car”, firmata dal fotografo portoghese Andre Boto che ha conquistato il primo posto nella categoria Product. L’immagine è il risultato della ricerca di uno sfondo in grado di enfatizzare il modello di un’auto, anche grazie all’appropriato uso della luce. Si intitola “The Sound of Solitude” e arriva da L’Havana (Cuba) la foto del fotografo statunitense Eric Politzer, vincitore della categoria Music. Lo scatto realizzato all’interno di una sala da concerto di un cinema dell’Avana, ormai dismesso, è un omaggio a Cuba e alla musica che da sempre anima il paese del Centro America.

Nella categoria Fashion il primo posto è andato all’immagine “The Colorful Fragile Bubbles” attraverso la quale il fotografo cinese Zejian Li ha voluto comunicare un senso di solitudine e la fragilità, rappresentata da una grande bolla, dei nostri sentimenti più profondi. Primo posto nella categoria Beauty per il fotografo australiano Robert Piccoli che, con il suo scatto “Composed”, ha voluto esplorare dall’interno il concetto di bellezza, intesa come condizione di pace e serenità del corpo, della mente e dell’anima. Si intitola “Losing Our Minds” ed è firmato dal belga Eddy Verloes la foto vincitrice nella categoria Open, scattata lungo un litorale marino, che rappresenta un’immagine della serie “Losing our Minds” realizzata all’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19, quando la paura ha sopraffatto l’umanità facendola riflettere sull’utilizzo discutibile e inappropriato di Madre Natura.

Con “Hotel Paradise” il fotografo italiano Giulio Fabbri ha conquistato il primo posto nella categoria Experimental, con un’immagine realizzata attraverso numerosi scatti riuniti in un unico scenario che rappresenta l’aspetto positivo dello spirito di adattabilità del genere umano: tante persone con una vita apparentemente tranquilla nonostante l’ambiente urbano in cui vivono appaia frenetico e inquietante. Arriva da Mosca, invece, lo scatto “Rembrandt Still Life” della fotografa russa Olga Rudenok, che ha conquistato il primo posto nella categoria Still-life con un omaggio a Rembrandt e alla luce dei suoi dipinti, ideale anche per una foto di natura morta. Con lo scatto “Robbie”, in arrivo da Perth (Australia), il fotografo australiano Steve Wise si è aggiudicato il primo posto nella categoria People. L’immagine rende omaggio alla tenacia di Robbie, un giovane rimasto ustionato su tutto il corpo a seguito di un incidente avvenuto quando aveva 4 anni e in cui ha perso anche le dita.

Nella categoria Pets, ha vinto il fotografo peruviano Pedro Jarque Krebs con Priceless, ritratto di un rinoceronte realizzato in Germania. Con questo scatto, il fotografo ha voluto accendere i riflettori sull’utilizzo spesso improprio del corno dell’animale e lanciare un appello a favore di una specie messa sempre più in pericolo dalla scellerata attività dei bracconieri. Primo posto nella categoria Architecture per la fotografa norvegese Ingun Alette Maehlum che, con lo scatto “Eternit” in arrivo da Tromso (Norvegia), ha voluto testimoniare l’esistenza di costruzioni realizzate ancora con cemento mescolato ad amianto, nonostante dal 1978 in Norvegia vi sia il divieto assoluto di utilizzare questo materiale. Con “The Flying Bride”, scatto realizzato a Londra, il fotografo britannico Soven Amatya ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Wedding. La foto è stata scattata in occasione di un matrimonio ebraico durante la Horah, danza che solitamente finisce con il lancio in aria degli sposi.

Il fotografo russo George Mayer si è aggiudicato il primo posto nella categoria Nude con “Anima”, mentre il fotografo tedesco Hans Wichmann ha vinto nella categoria Nature con la foto “Palm Grove”, scattata dal ponte di una nave da crociera sul fiume Nilo in Egitto. Primo posto nella categoria Conceptual, inoltre, per il fotografo argentino Jairo Alvarez con lo scatto intitolato “Innocence” e realizzato a Puan (Argentina). L’immagine vuole far riflettere sul sentiero da percorrere quando nessuna strada pare segnata o quando, intrappolato nei propri pensieri, l’uomo non è in grado vedere il mondo circostante.

Il fotografo italiano Filippo Drudi sale sul gradino più alto del podio nella categoria Abstract con l’immagine “The Fork” scattata a Savignano sul Rubicone. Un simbolico omaggio alla forchetta, oggetto di uso quotidiano che egli stesso definisce “sinuosa, elegante, femminile e simmetrica, ma anche minacciosa e seducente e dalle caratteristiche geometriche quasi astratte”. Primo posto, infine, nella categoria Series per la fotografa statunitense Astrid Reischwitz con il portfolio intitolato “Spin Club Tapestry”.

Di seguito il link per vedere tutte le foto vincitrici del Creative Photo Awards 2021: https://creative.sienawards.com/gallery

Il festival fotografico Siena Awards 2021 proporrà mostre personali e collettive che raccoglieranno scatti straordinari in arrivo da tutto il mondo, workshop, photo tour, seminari, conferenze, proiezioni e visite guidate alla scoperta del territorio senese. Il festival delle arti visive avrà come ospite principale Steve Winter, per la prima volta in Italia, e dedicherà al fotoreporter americano “Big Cats”, la più grande retrospettiva mai realizzata sulla sua carriera di collaboratore del National Geographic. Il ricco programma del Siena Awards sarà completato dalla mostra monografica di Brent Stirton e dalle esposizioni dedicate ai premi fotografici “Siena International Photo Awards” e “Drone Photo Awards”. Per conoscere tutti gli appuntamenti, è possibile visitare il sito www.festival.sienawards.com.

Foto: The Lake

@Masoud Mirzaei | Creative Photo Awards 2021 – Photographer of the Year