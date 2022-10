Siena – Sono ricoverate in ospedale, ma stanno bene entrambe, madre e figlia nata sull’ambulanza che stava trasportando la partoriente all’ospedale Le Scotte di Siena. Il mezzo di soccorso era intervenuto stamattina, verso le 7,42, a Castelnuovo dell’Abate, per portare la donna in preda alle doglie all’ospedale senese. Ma il travaglio si era rivelato più veloce dell’ambulanza, e la squadra dei sanitari, più il neo padre che seguiva con la sua auto, si sono dovuti fermare lungo la strada, a More di Cuna, nel comune di Monteroni d’Arbia. Ed è stato qui che il medico a bordo, Franco Vichi, l’autista Vincenzo Deiana e il soccorritore Angelo Bonacchi, col neo padre che ha tagliato il cordone ombelicale, si sono attivati per far nascere la piccola.