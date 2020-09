Siena. Venerdì 1 ottobre Jeffrey Sachs aprirà la terza edizione della Siena Advanced School on Sustainable Development 2020 con una lezione online aperta al pubblico, in programma dalle ore 17. Il webinar fa parte del calendario di iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (22 settembre – 8 ottobre) e sarà trasmessa dalle 17 alle 18.30 in streaming sui siti https://festivalsvilupposostenibile.it/2020, https://sienadvancedschool.unisi.it/it/ e sul canale YouTube dell’Università di Siena.

Jeffrey Sachs, Presidente del Sustainable Development Solutions Network (SDSN) e Direttore del Center for Sustainable Development at Columbia University, terrà una lezione dal titolo “Ripensare la governance per lo sviluppo sostenibile” e discuterà delle soluzioni per tracciare un percorso verso la sostenibilità in grado di contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico e la crisi globale causata dalla pandemia

La lezione inaugurale sarà introdotta dagli interventi di Enrico Giovannini, portavoce dell’ASviS e Angelo Riccaboni, Presidente del Santa Chiara Lab – Università di Siena, coordinatori della scuola. Nelle prossime settimane la scuola offrirà un ricco calendario di incontri bisettimanali, webinar e workshop collaborativi online, che impegneranno i 40 studenti fino a dicembre. L’ultima fase si concluderà a gennaio con attività didattica in presenza (19-22 gennaio) e la discussione dei progetti finali elaborati dagli studenti.

La Siena Advanced School on Sustainable Development è caratterizzata da un’impostazione interdisciplinare che affronta in modo integrato i temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Particolare attenzione viene data alla discussione di soluzioni concrete, di buone pratiche di innovazione e delle principali trasformazioni che caratterizzeranno la “Decade of Action”, ossia i dieci anni entro i quali agire per l’attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU e degli SDGs (Sustainable Development Goals).

La Scuola è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con Fondazione Enel, Leonardo, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus), Sustainable Development Solutions Network Italia, Sustainable Development Solutions Network Mediterraneo, Commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai e il Santa Chiara Lab dell’Ateneo senese.

La Siena Advanced School on Sustainable Development, offerta sin dal 2018, è la prima iniziativa organizzata in Italia per approfondire i temi della sostenibilità in relazione all’Agenda 2030 dell’ONU e ai 17 Sustainable Development Goals (SDGs).