Siena – E’ sempre in netto vantaggio Enrico Letta, in corsa alle suppletive che si tengono nel Collegio uninominale 12 (Siena). Il segretario del Pd si posiziona primo con il 49, 24% dei voti alle 17.42, mentre il suo diretto avversario Tommaso Marzi Marocchesi, guadagna qualcosa con il 39,52%. In numeri assoluti, Letta ad ora ha 20.430 voti contro i 16.397 dell’avversario di centrodestra. Le sezioni scrutinate sono 198 su 292.