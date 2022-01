Sabato 8 gennaio 2022, alle ore 17.00 presso la Casa del Popolo di Settignano si inaugura la personale di pittura di Silvia Calonaci dal titolo “Eclissi di luna” che resterà aperta al pubblico fino a sabato 22 gennaio 2022. Sono presenti in mostra circa 20 opere di varie dimensioni, delle tantissime realizzate, per la prima volta nella vita di Silvia, negli ultimi sei mesi.

Questa esposizione rappresenta la sua prima personale, frutto di un lavoro profondo che ha attraversato, prima di diventare artistico, la capacità interiore di credere nella generosa fluidità delle proprie immagini.

Mille storie si nascondono nei tanti volti, rotondità appena sfiorate oppure sommerse da un chiarore lunare, racchiuse nelle opere di Silvia Calonaci. Nascono da un fare arte scoperto da poco, nella stagione del rovente sole di agosto fra le premature ore del giorno e durante le prime densità notturne, quando le immagini nascoste emergono prepotenti con la loro forza originaria. I volti femminili di Silvia Calonaci hanno colori lunari, inebriati dall’oscurità, avvolti in una profonda dimensione di sogno e di struggente oscuro desiderio.

Uno stretto rapporto duale lega la luce e l’ombra, così Silvia ha scelto l’ombra per illuminare solo ciò che permea il vitale. Colori intensi, privi di toni strutturati e di superflue note descrittive. Resta l’essenza, una traccia netta, una forma definita per esprimere sensazioni e sentimenti tradotti attraverso la sua genuina purezza creativa.

Silvia Calonaci, vive e lavora a Firenze.



Silvia Calonaci. Eclissi di luna

Personale di pittura

8 – 22 gennaio 2022

Arci Casa del Popolo di Settignano

Via di S. Romano, 1 – Firenze

Orario: da martedì alla domenica ore15.30 – 23.00

Vernissage 8 gennaio, ore 17.00

Per info: silvia_calonaci@libero.it