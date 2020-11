Firenze – Esplode la polemica circa la decisione della Regione Toscana (ordinanza 107) di sospendere il servizio di guardia medica nottruna ai propri cittadini, facendo terminare il servizio a mezzanotte. Ed è lo Smi, ovvero il Sindacato medici italiani della Toscana ad attaccare duramente il provvedimento. L’ordinanza regionale 107/2020, si collocherebbe “nel quadro di un’illegale riorganizzazione del lavoro di questi medici in una fascia oraria h16, decisione assolutamente unica nel panorama nazionale, dopo che analogo tentativo fu bloccato quattro anni fa dalla rivolta dei medici di continuità assistenziale su iniziativa solitaria del Sindacato Medici Italiani nazionale”.

La nota diffusa dallo Smi è di Nicola Marini, segretario regionale del Smi Toscana. Il Sindacato rileva un paradosso: “Si denunciano i ‘ricoveri impropri’ nei pronti soccorso, luogo ad alto rischio di diffusione del contagio pandemico, ma intanto si elimina in Toscana la insostituibile funzione di ‘filtro’ delle guardie mediche notturne, essenziale per dare un’assistenza professionale ai cittadini, in un quadro sintomatologico simile, nei mesi invernali, a quello del Covid19, con la pretesa di sostituire una visita medica vera ,a domicilio dei cittadini, con un contatto telefonico che, oggettivamente, con tutta la buona volontà del medico che risponde, non può andare oltre l’informazione, la consolazione, la raccomandazione”.

Una posizione, quella toscana, che “mette seriamente a rischio la tenuta del Sistema 118 ,già impegnato allo stremo negli interventi d’emergenza costringendo questi medici, in primissima linea, a svolgere una funzione impropria utilizzando tempi e risorse umane mediche, infermieristiche e laiche del soccorso per una tipologia di intervento molto diversa”.