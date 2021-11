Firenze – Dall’Anci Toscana giunge un soddisfatto commento da parte del delegato AnciToscana per i piccoli Comuni, il sindaco di Montecatini Val di Cecina Sandro Cerri: “Siamo molto soddisfatti. Finalmente il Parlamento accoglie una proposta che anche Anci Toscana avanzava da anni: la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i Comuni fino a 5mila abitanti, fino ad oggi possibile solo per gli enti fino a 3mila abitanti. Era una disparità ingiustificata, che non solo portava notevoli difficoltà nel momento di trovare candidati, ma soprattutto impediva ai cittadini di poter esprimere il loro rappresentante in situazioni dove la continuità amministrativa è fondamentale e dove il contatto personale e diretto ha un valore particolare”.

“I piccoli Comuni, ovvero quelli fino a 5mila abitanti, sono l’ultimo avamposto della catena istituzionale della nostra Repubblica ed qui i sindaci svolgono anche un ruolo sociale importante, essendo spesso a conoscenza diretta di tutti i Cittadini e dei loro problemi. Questa norma era sacrosanta e ringrazio Anci nazionale che ha portato avanti e vinto questa battaglia”.