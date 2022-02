Firenze – “Sono stato particolarmente colpito dalle Parole della sindaca di Sarajevo – dice il sindaco Dario Nardella, a margine dei lavori del Forum per la Pace che si sta tenendo a Firenze – indubbiamente la presenza di questo dramma in questi gorni non potrà non influenzare l’incontro. Ci fa capire quanto sia importante tenere il filo del dialogo, ora più che mai. Ora più che mai non dobbiamo arrenderci, dobbiamo far sentire fortela voce di tutti i sindaci di tutte le città. Avete sentito l’ppalauso che ha ccolto le parole che le città non hanno eserciti, vivono di pace e per la pace. Mi auguro di avere un risposta anche dal sndaco di Mosca cui ho inviato la lettera congiuntamente inviata anche al sindaco di Kiev. Questo perché credo che i sindaci delle città possano convincere le nazioni a fermarsi”.