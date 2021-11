Firenze – Consigli di quartiere aperti alla cittadinanza con il sindaco Dario Nardella e la giunta. Obiettivo, confrontarsi sui progetti in corso in città e per raccogliere segnalazioni e suggerimenti da parte dei fiorentini. Il primo appuntamento è in programma martedì prossimo, 23 novembre, alle 17.30, nel Quartiere 2 presso l’auditorium della scuola Dino Compagni (via Sirtori).

Il secondo appuntamento sarà il 9 dicembre alle 17.30 nel Quartiere 4, mentre il terzo si terrà martedì 18 gennaio alle 17.30 nel Quartiere 3. Poi sarà la volta del Quartiere 1, il 16 febbraio alle 17.30, e infine del Quartiere 5 il 9 marzo alle 17.30.