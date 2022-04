Vaglia – Sindaco per un giorno. A Vaglia torna l’iniziativa che dà la possibilità ai cittadini di occuparsi della cosa pubblica per capire come si svolgono le mansioni di un sindaco, naturalmente al netto delle responsabilità. Si tratta di affiancare il primo cittadino nelle sue attività dal 7.30 alle 19, o per alcune ore. Un’occasione unica per rendersi conto dal vivo dei compiti che spettano al capo dell’amministrazione comunale, degli impegni, vedere le persone che incontra, toccare con mano i problemi che affronta, naturalmente tutto nel rispetto della riservatezza. Per chi fosse interessato, l’indirizzo mail cui comunicare la propria disponibilità è sindaco@comune.vaglia.fi.it, insieme a un piccolo profilo personale. L’iniziativa, che parte dal sindaco Leonardo Borchi, è già stata sperimentata con successo. E anche questa volta, “chissà che a qualcuno non sorga la voglia di candidarsi!”.

Foto: la locandina dell’iniziativa