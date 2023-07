Firenze – Per la riforma del sistema politico, il primo passo necessario è quello della riforma dei partiti. È questo in sintesi il punto enunciato da Valdo Spini, Presidente della Fondazione Circolo Rosselli , nell’intervento tenuto ieri alla Festa dell’Unità in corso di svolgimento a Montemurlo (Po) sul tema dell’attuazione dell’art. 49 della Costituzione concernente l’ordinamento democratico dei partiti.

“Considerata la tendenza in atto all’incremento dell’astensionismo – ha detto Spini – sarebbe necessario proporre al paese e battersi per una serie di misure che possano incentivare la partecipazione al voto. Una di queste è senz’altro l’attuazione dell’art.49 della Costituzione sull’ordinamento democratico dei partiti. in modo da presentare all’opinione pubblica partiti che nel loro funzionamento possano essere vere e proprie comunità attive e partecipate”.

“Un’altra misura – continua Spini – è quella dell’abolizione del sistema elettorale detto del rosatellum, un sistema in cui sulla scheda la lista bloccata prevale sui candidati di collegio, scoraggiando così la partecipazione”.

Inoltre, incalza il Presidente della Fondazione Rosselli, “visto e considerato che in Italia è del tutto utopistico pensare ad un sistema basato sostanzialmente solo su due partiti come negli Usa e in Gran Bretagna, il sistema elettorale più chiaro e limpido, quello che da il maggiore potere agli elettori, è senza dubbio quello del collegio uninominale a doppio turno. In questo modo si tornerebbe a quel rapporto tra eletti ed elettori che dal porcellum in poi si è perso”.

Un punto di peso , tanto più che ci troviamo alla vigilia delle elezioni europee del 2024. “Un’occasione importante di partecipazione – spiega Spini – elezioni che si svolgono secondo un sistema proporzionale con preferenze e con uno sbarramento del 4% per evitare eccessive frammentazioni. La forza politica che ha un riferimento europeo più chiaro ed immediato è indubbiamente il partito democratico collocato nell’ambito del socialismo europeo. Il consiglio che darei al Pd è di lavorare da subito per questo appuntamento politico”.

“Di riforme nel funzionamento del sistema politico ce n’è profondamente bisogno- conclude Spini- ma occorre che vadano nel senso della rappresentanza e della partecipazione”.