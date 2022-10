Firenze – Sky TG24 Live In torna a Firenze. La due giorni comincia oggi, venerdì 14 Ottobre, dove, a Firenze, mette per due giorni i suoi studi televisivi accogliendo una serie di appuntamenti pensati per creare sul territorio un’occasione di confronto, commento e dibattito con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della scienza, della cultura, dello spettacolo e dello sport. Tema dell’evento: “Le sfide del presente: trasformazioni”. La due giorni verrà trasmessa in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24. E’ realizzato in collaborazione con la Commissione europea, il Comune di Firenze, la Fondazione CR Firenze. Lo studio tv è allestito all’interno del Salone dei Cinquecento. Ci sarà il pubblico, composto in parte da studenti universitari e provenienti da alcuni licei locali. Dalle 20.45, serata tra musica e parole a Palazzo Vecchio con Manuel Agnelli, Francesca Michielin e Beatrice Rana.