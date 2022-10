La Fap Acli fiorentina (Federazione Anziani e Pensionati) – dichiara il Segretario provinciale Claudio Barsacchi – ritiene importante che il Comune di Firenze abbia istituito la figura del Garante dei diritti degli anziani e considera particolarmente significativo questo nuovo organismo in un Comune che ha un’alta percentuale di anziani gli over 65 sono infatti il 26 % della popolazione quasi 6 punti percentuali in più della media europea e dove a causa delle caratteristiche di tutte le aree urbane le condizioni di vita sono più difficili e l’isolamento degli anziani è maggiore.

La Fap Acli – prosegue Claudio Barsacchi – si augura che la figura del Garante entri presto in funzione in modo da poter instaurare un proficuo dialogo e si ripromette di effettuare proposte per migliorare la qualità della vita della popolazione anziana. Barsacchi ritiene altresì importante attivare un proficuo dialogo fra questa nuova istituzione e le associazioni che rappresentano le istanze della popolazione anziana.