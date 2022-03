Firenze – Un’altra risposta all’appello di solidarietà lanciato dal Comune di Firenze giunge da RideMovi, che regala ai rifugiati in fuga dall’Ucraina 100 abbonamenti gratuiti e le somme incassate dal servizio di domani e domenica.

La volontà del Comune è quella di portare supporto alle famiglie dei cittadini fiorentini di origine ucraina e a tutti i profughi che potranno arrivare a Firenze, mettendo a punto un piano in cui la città sarà pronta ad accoglierli e a donare loro ospitalità.

“Ringrazio Alessandro Felici e Ridemovi per questa iniziativa – ha detto il sindaco Dario Nardella -. Un altro tassello si aggiunge al grande sforzo di generosità e solidarietà di Firenze e della sua comunità. Ora più che mai dobbiamo dare tutto ciò che possiamo per fermare questa terribile guerra e per sostenere la popolazione ucraina e la nostra città sorella Kiev”.

“Siamo estremamente felici di collaborare con il Comune di Firenze – ha detto il CEO di Ridemovi Alessandro Felici – nel sostenere con la nostra donazione assistenza ai profughi della guerra in corso in Ucraina in un momento così difficile che richiede grande responsabilità da parte di tutti noi. Offrire una parte dei nostri incassi e spostamenti gratuiti sia ai volontari che stanno lavorando con sforzi ammirevoli per fronteggiare questa emergenza umanitaria che agli stessi cittadini Ucraini è la nostra massima priorità. Se necessario, saremo lieti di estendere l’utilizzo gratuito delle nostre biciclette ad un numero maggiore di rifugiati con ulteriori donazioni dei nostri abbonamenti”.

Per aderire all’iniziativa Ridemovi sarà sufficiente scaricare la App e utilizzare qualsiasi mezzo nei giorni di domani e domenica.

Gli abbonamenti gratuiti verranno distribuiti ai rifugiati attraverso le associazioni individuate dall’assessorato a Welfare del Comune guidato da Sara Funaro, mentre il ricavato dei giorni 5 e 6 marzo sarà donato alla città di Kiev attraverso la raccolta fondi della Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze realizzata in collaborazione con il Comune di Firenze.

RideMovi è l’azienda italiana sostenibile e high-tech leader nel mercato europeo del bike sharing. L’azienda opera una flotta di 30 mila mezzi in 22 città in Italia e Spagna con più di 1 milione di utenti. L’obiettivo dell’azienda è di fornire spostamenti sostenibili facili e veloci per migliorare la qualità di vita dei cittadini e rendere le città più green.

Nella sola città di Firenze nel 2021 sono state effettuate circa 1 milione di corse per un totale di 1 milione e 500 mila Km con un risparmio di oltre 750 tonnellate di emissioni di CO2 nell’ambiente.

Per maggiori informazioni sul servizio cliccare su www.ridemovi.com