Firenze – Sciopero tutto il giorno, domani lunedì 7 novembre, proclamato dai sindacati di base USB, Cub e Cobas in solidarietà ai lavoratori ex Gkn, che domani dovranno fronteggiare quello che è stato definito “l’attacco più duro'” da quando la vicenda è iniziata: ovvero, l’arrivo dei camion inviati dalla proprietà per lo sgombero di materiali dalla sede di Campi Bisenzio. E se è di queste ore il rilancio della proprietà che parla di fabbrica occupata illegittimamente, cresce l’onda di solidarietà con i lavoratori sul territorio. Dopo l’appello a non esacerbare la situazione lanciato ieri dal consigliere del lavoro Fabiani, sono giunte le parole del consigliere regionale del PD Fausto Merlotti, che commenta: “Non è più accettabile questo tira e molla, non si giochi sulla pelle dei lavori della ex Gkn pensando a un inizio di smobilitazione del sito senza aver prima chiarito quale futuro attende l’azienda. C’è in gioco il rispetto di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie, delle istituzioni e dei sindacati, da oltre un anno mobilitati per salvaguardare il futuro dello stabilimento e di un intero territorio. Per questo domattina, come la mattina di quel 9 luglio sarò davanti ai cancelli dello stabilimento al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie”.

Intanto, il Collettivo di Fabbrica Assemblea Permanente ha chiamato il territorio a raccolta davanti ai cancelli della fabbrica domani alle 8, via Fratelli Cervi 1, a Campi Bisenzio.

“Invitiamo la nostra famiglia allargata, realtà sociali, sindacali e personalità solidali, lavoratrici, lavoratori, scuole, università, artisti, ad approvare ordini del giorno, semplici messaggi social, fotografie di solidarietà alla lotta Gkn, esporre striscioni. Un solo grande messaggio: “giù le mani da Gkn”, una fabbrica la cui dignità è a disposizione di un intero paese. Per la fabbrica pubblica e socialmente integrata’, di legge nella nota.

“L’assemblea dei lavoratori Gkn chiede ad ogni organizzazione sindacale di indire azioni di sciopero utili a favorire la presenza di solidali di fronte ai cancelli Gkn a partire da domani lunedì 7 novembre e per tutto il periodo necessario a impedire il grave attacco al presidio e all’assemblea permanente dei lavoratori.L’assemblea dei lavoratori Gkn dà mandato alla Rsu di indire un primo pacchetto di ore di sciopero da utilizzare per qualsiasi mansione interessata all’opera di smobilizzo materiali o di altre attività arrecanti danno al patrimonio societario e industriale dell’azienda”.

Inoltre, a partire da domani mattina, “discuteremo le ulteriori azioni di mobilitazione e solidarietà necessarie. Sin da ora diciamo però che è vitale per la nostra lotta dare la massima attenzione e appoggio alla campagna per la Fabbrica pubblica socialmente integrata e al percorso della Soms Insorgiamo, a partire dall’assemblea popolare indetta per il 9 novembre alle h 20.30 a Campi Bisenzio”.