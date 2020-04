Firenze – Tempi di pandemia, tempi difficili. Soprattutto per l’esercito di “invisibili”, per le lavoratrici ed i lavoratori non garantiti, le persone precarie, stagionali, quelle pagate a nero che il lavoro non ce l’hanno più, le piccole partite Iva che hanno cessato di fatturare, per le disoccupate e i disoccupati che il lavoro certo non trovano, per i senza casa che a casa non possono stare, per tutte quelle persone che per vari motivi sono escluse anche dai provvedimenti governativi di sostegno.

Per queste persone, è scattata in rete un’iniziativa, dal titolo Resistenze Fiorentine ( in riferimento alle realtà e associazioni di lotta e resistenza attive per il diritto alla casa, la tutela del territorio, l’opposizione alle grandi opere, fra cui il Movimento di Lotta per la Casa e la Rete Antisfratto Fiorentina), che raccoglie piccole o grandi donazioni, assicurando la tracciabilità delle risorse.

“Abbiamo deciso che non si può più stare a guardare – si legge nella nota dei promotori, fra cui Sandro Targetti, rappresentante legale della raccolta – vi chiediamo di sottoscrivere una cassa di resistenza che aiuti a sopravvivere gli “invisibili”, per la dignità delle nostre e delle loro esistenze, almeno in questa emergenza che non ha tempi certi di soluzione. Riportiamo alla vostra attenzione una parola antica: “Solidarietà” che qualcuno ha tentato di farci dimenticare”.

Per contribuire:

https://buonacausa.org/cause/resistenze-fiorentine