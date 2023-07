“Continua la linea dura dell’Amministrazione contro chi non rispetta le regole – ha detto l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese – e grazie al lavoro di squadra che viene svolto al tavolo tecnico istituito in Prefettura a cui partecipano tutte le istituzioni, portiamo avanti la nostra battaglia per tutelare la sicurezza della cittadinanza e, in casi come questo, anche la salute dei più giovani. Dopo i tre locali chiusi nelle ultime settimane per problemi di ordine pubblico o perché ritrovo abituale di spacciatori, oggi infatti è stata revocata la licenza a un locale del centro per aver venduto ripetutamente alcolici e superalcolici a ragazzi giovanissimi”.

Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo per l’attività di somministrazione alimenti e bevande notificato oggi è stato richiesto dalla Prefettura perché all’interno di questo locale è stata riscontrata “la vendita di bevande alcoliche a ragazzi giovanissimi. Nel corso della costante attività di monitoraggio svolta negli ultimi anni dalla forze di polizia e della polizia municipale, è stata infatti riscontrata, in numerose occasioni, la vendita di bevande superalcoliche a favore di soggetti minorenni, senza che sia stata effettuata alcuna preventiva verifica della minore età degli acquirenti. Una condotta che viene ritenuta di scarsa cautela nei confronti dei giovanissimi frequentatori del locale che, in quanto appartenenti ad una categoria sociale particolarmente vulnerabile, andrebbero, invece, maggiormente protetti e tutelati. Il locale, prima della revoca definitiva della licenza che gli è stata notificata oggi, ha avuto tre provvedimenti di sospensione da parte della Questura”.

E’ la terza revoca definitiva della licenza notificata nel giro di una settimana, mentre alcune settimane fa era stata revocata la licenza ad un bar di Peretola.