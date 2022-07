Firenze – Due nuovi sondaggi sulla tramvia, che riguardano la linea 3.2.1 da piazza della Libertà a Viale Europa e la Variante al Centro storico VACS, sono stati illustrati oggi a Palazzo Vecchio dal Capogruppo di Forza Italia Mario Razzanelli e dal professor Renato Mannheimer della società Eumetra. L’opinione dei fiorentini, secondo i risultati, sembrerebbe, seppure in misura diversa, contraria alle due ipotesi, sebbene in genrale l’idea della tramvia non dispiace affatto ai fiorentini. Sembra piuttosto che le critiche si appuntino sulle modalità, l’impatto ambientale, la “rapina” dei parcheggi che le infrastrutture necessarie alla tipologia di tramvia scelta comportano.

Il primo risultato che balza agli occhi è la contrarietà netta (70% su un campione di 400 persone, individuate fra gli abituali frequentatori delle aree interessate) alla variante del centro storico, ovvero il tragitto che partendo da Piazza della Libertà entra in Via Cavour, gira in Piazza SanMarco, entra in Via Lamarmora e torna su viale Matteotti. Per quanto riguarda la lnea 3.2.1 (percorso Piazza della Libertà, Viale Matteotti, Piazza Donatello, VialeGramsci, Piazza Beccaria, Piazza Piave, Viale Giovine Italia, Ponte San Niccolo’, Lungarno Colombo, Ponte Da Verrazzano, Piazza Ravenna, Via Poggio Bracciolini, Piazza

Gavinana, Viale Giannotti), la contrarietà “vince” ma in maniera più sfumata, aggiudicandosi tuttavia un 44%.

“I risultati – commenta il capogruppo di Forza Italia Mario Razzanelli – non mi sorprendono e confermano, come già avvenne col referendum del 2008, che la maggioranza dei fiorentini è contraria alla realizzazione di questa opera. La Variante al centro storico è una follia urbanistica e sono contrari anche molti di coloro che sarebbero favorevoli alla tramvia non vogliono il passaggio di un treno da via Cavour, Piazza San Marco e via Lamarmora. Abbiamo proposto di mettere due bus elettrici uno in piazza della Libertà ed uno in piazza Duomo. Si risparmierebbero 60 milioni di euro avendo lo stesso servizio. Il 67% degli intervistati è favorevole ai bus elettrici mentre solo il 15% è per la tramvia. Il sondaggio sulla tramvia verso Bagno a Ripoli ha dato gli stessi risultati del referendum che si svolse nel 2008 quando i fiorentini bocciarono la tramvia. A seguito di quel referendum – ricorda Razzanelli – il sindaco Matteo Renzi pedonalizzò piazza Duomo. Adesso siamo davanti ad uno scempio che è quello sulla variante al centro storico ed i fiorentini, sono contrari. Ricordo, inoltre, che nel 2008 ci fu un referendum che bocciò la tramvia nel centro storico. E di questo Sindaco e Giunta non dovrebbero dimenticarsi”.

“La società Eumetra – aggiunge Renato Mannheimer – ha effettuato i due sondaggi sulla tramvia, intervistando un campione di persone che frequentano quelle zone: abitanti, bottegai della zona, passanti. Due campioni rappresentativi di persone che frequentano quelle zone alle quali sono state fatte domande su tanti aspetti della tramvia. Sul giudizio generale, sull’opportunità di costruirla le risposte sono diverse tra la Vacs e la linea 3.2.1. Sulla Vacs – spiega ancora Mannheimer – c’è una contrarietà pronunciata: 70% dei contrari e solo il 30% a favore. Sulla 3.2.1, 50% contrari e 44% a favore con però alcune grandi contrarietà: sull’eliminazione di due corsie su sei tra piazza della Libertà e piazza Beccaria, di due su quattro tra Lungarno del Tempio e Lungarno Colombo. In viale Giannotti e Via Poggio Bracciolini rimane una sola corsia. In questo caso il 58% non è d’accordo, il 71% non vuole che vengono eliminati i parcheggi. Gli intervistati, nel 66% dei casi, non sanno, inoltre, che verranno abbattuti gli alberi tra ponte San Niccolò e Ponte da Verrazzano e l’85% sono contrari all’abbattimento degli alberi. Infine, l’89% degli intervistati si sono detti non a conoscenza della proposta della tramvia elettrica senza rotaie e senza fili che consentirebbe di risparmiare 250 milioni di Euro. Infine, il 70% dei fiorentini non sa che verrà costruito un nuovo ponte tra via di Villamagna e Lungarno Colombo – Lungarno Aldo Moro che dovrebbe, nelle intenzioni del Comune, ovviare al blocco del traffico su Via Poggio Bracciolini, Viale Giannotti -Viale Europa che comunque è destinato a riversarsi sulle stesse strade lasciando irrisolto il problema”.

Foto. da sinistra, Mario Razzanelli e Renato Mannheimmer