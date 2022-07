Firenze – Un incontro con commercianti e residenti nella zona dell’arco di San Pierino insieme all’Assessora alla sicurezza del Comune di Firenze, Benedetta Albanese, una breve passeggiata sui luoghi teatro del grave episodio occorso nella notte tra sabato 23 e domenica 24 luglio con l’accoltellamento di un uomo a seguito di una rissa violenta tra opposte fazioni dedite allo spaccio di stupefacenti ed infine una riunione di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, sono i momenti attraverso i quali il Prefetto, Valerio Valenti, ha testimoniato l’attenzione per una parte della città che, dopo un periodo di sostanziale quiete, è tornata ad essere interessata da fenomeni criminali.

“Abbiamo ascoltato e devo dire molto apprezzato, assieme all’Assessora Albanese, il resoconto obiettivo e misurato che ci è stato rappresentato stamani da chi quella zona la vive da decenni e ne conosce quindi ogni aspetto. Ci è giunto un segnale di allarme che abbiamo compreso e che ho immediatamente trasportato nella sede naturale di confronto, cioè il COSP, affinché venga data una risposta più immediata a chi opera in quella zona.

Pur nella consapevolezza – ha aggiunto il Prefetto Valenti – di non poter moltiplicare le risorse a disposizione, ho dato indicazione alle forze di polizia non soltanto di rafforzare il dispositivo di controllo, ma anche di effettuare azioni incisive e coordinate per allontanare coloro che infestano l’arco di San Pierino con lo spaccio di stupefacenti”.

La visita ha evidenziato la disponibilità dei commercianti a concorrere nell’attuazione delle misure di sicurezza anche con propri operatori e questo rassicura anche sulla possibilità di replicare modelli virtuosi già adottati in altre aree del territorio metropolitane. “La sicurezza è un tema centrale che affrontiamo quotidianamente con grande impegno e attenzione al territorio – ha detto l’Assessora Albanese – ascoltiamo le richieste dei cittadini e affrontiamo con grande sinergia istituzionale le questioni di sicurezza urbana che emergono dal confronto con i cittadini”.