Firenze – E’ stato sorpreso e arrestato per due volte in soli otto mesi, e sempre per la stessa accusa di spaccio di droga. A portarlo di nuovo dietro le sbarre sono stati gli uomini della squadra antidroga della Polizia Municipale di Firenze che ieri pomeriggio hanno arrestato un giovane di 20 anni originario del nord Africa. Grazie ad alcune segnalazioni da parte dei cittadini su un sospetto via vai da un appartamento in zona Campo di Marte gli agenti dell’antidroga hanno deciso di appostarsi nei pressi dell’abitazione segnalata e controllare cosa accadesse. Hanno notato il ragazzo uscire e scambiare un involucro con banconote con una donna che è stata fermata poco lontano e trovata in possesso di cocaina. Così hanno raggiunto il giovane che gliela aveva ceduta e lo hanno avvicinato. E’ stato così che hanno ritrovato una loro vecchia conoscenza: il ragazzo era stato arrestato dalla stessa squadra antidroga a febbraio e nonostante già fosse conosciuto ha provato a depistare gli agenti dicendo loro di abitare in centro. Ma gli agenti dell’antidroga sapevano già dove andare, e hanno fatto una perquisizione a casa sua trovando 50 dosi di cocaina già confezionata con pesature diverse e già pronte ad essere vendute. Il ventenne, senza documenti, è stato accompagnato negli uffici di Polizia, fotosegnalato e tratto in arresto per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stamattina si è svolto il processo per direttissima: l’arresto è stato convalidato, l’udienza rinviata per il dibattimento e nel frattempo è stato disposto per lui l’obbligo di firma presso la polizia Municipale di Firenze.

L’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese ha commentato: “La nostra Polizia municipale è quotidianamente impegnata in un servizio faticoso sul territorio che porta risultati come questo, serve costanza e determinazione. I nostri agenti collaborano con le forze dell’ordine per contrastare lo spaccio. Grazie a tutti gli uomini e le donne impegnati in questa battaglia contro lo spaccio”.