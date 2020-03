Roma – E’ slittato causa coronavirus il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, previsto per il 29 marzo prossimo. Il Consiglio dei ministri, convocato per questa mattina, ha deciso di «sospendere» il referendum , avendo tempo fino al 23 marzo per decidere la data entro la quale tenerlo. Tra le ipotesi più accreditate è che possa slittare al 17 o 24 maggio. Il Governo ha ritenuto troppo vicina la data del 29 marzo considerata l’attuale emergenza.