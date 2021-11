Isola del Giglio – L’ente Parco dell’Arcipelago Toscano ha annunciato di aver sospeso gli abbattimenti dei mufloni dell’Isola del Giglio.

“In attesa di conoscere le intenzioni degli amministratori – commenta Sara d’Angelo, presidente dell’associazione Vitadacani – è ancor più necessario mSospsantenere alta l’attenzione -, affinché eventuali decisioni che portino in salvo gli animali si trasformino in realtà”.

Intanto, per lunedì il Parco ha convocato le associazioni animaliste per individuare le possibili soluzioni. I soggetti che hanno reso pubblico il caso nel febbraio scorso, approfondendone gli aspetti normativi e scientifici – l’associazione Vitadacani, la Rete dei santuari di animali liberi, il comitato Save Giglio e il ricercatore Kim Bizzarri – al momento non sono stati invitati.

“Il Parco ha già tradito una volta il patto con noi, per portare i mufloni nei nostri rifugi – prosegue Sara d’Angelo – . Occorre ora vigiliare affinché ci sia un confronto pubblico per chiarire come operativamente il Parco intende procedere nel progetto. Ci dispiace che ancora una volta non vengano coinvolti gli esperti, le attiviste e gli attivisti che hanno seguito questa vicenda da tempo e tutti i cittadini che insieme a loro si sono mobilitati scrivendo al Parco e recandosi in questi giorni sull’Isola per partecipare alla protesta in difesa degli animali. Protesta che questa mattina ha visto scendere per le strade del Giglio gli isolani, sfilando nel corteo organizzato dal comitato Save Giglio, che riunisce i tanti cittadini contrari alla traslocazione e all’uccisione dei mufloni. Non stiamo combattendo una lotta cha viene da fuori. La gran parte degli abitanti del Giglio resiste insieme ai mufloni”.